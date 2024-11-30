Женщина одолжила косу и продала ее знакомому — какое решение суда

Женщина с электрокосой. Иллюстративное фото: Freepick

Ранее судимая женщина одолжила у соседки электрическую косу, которую на следующий день продала знакомому и забрала средства себе. Суд признал ее виновной назначившего наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном на Опендатоботе.

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Детали дела

В приговоре Заводского районного суда Днепродзержинска отмечается, что в июле 2024 года женщина, которая ранее была судима за наркопреступление, пришла к своей знакомой соседке и попросила взять электрическую косу торговой марки "BOSCH".

Обвиняемая отметила, что возьмет косу на некоторое время для использования в домашнем хозяйстве, но уже на следующий день продала прибор знакомому, потратив полученные денежные средства на собственные нужды.

Таким образом женщина нанесла доверчивой соседке материальный ущерб в размере стоимости косы - 3 643 гривен 20 копеек.

Во время досудебного расследования уроженка Кировоградской области полностью признала свою виновность в указанном деянии.

Решение суда

Детально изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на год.

С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, а именно 240 часов общественных работ, окончательно женщина была приговорена к одному году 20 дней ограничения свободы.

Впрочем, суд освободил ее от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок на один год. Также суд постановил взыскать с осужденной в пользу государства 1 514 грн 56 коп. расходов на проведение судебной товароведческой экспертизы. Косу и коробку из-под нее отдали потерпевшей.

Напомним, правоохранители задержали 23-летнего жителя Белгород-Днестровского района, который напал на односелицу, избил ее и угнал автомобиль.

Ранее мы писали о том, что в Харькове безработный мужчина вместе с двумя товарищами "чистили" автомобили, припаркованные вблизи супермаркетов. Организатора преступной группы задержали и судили.