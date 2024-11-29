Розповсюджувала проросійські наративи в Telegram — що вирішив суд

Телефон в руці. Ілюстративне фото: Freepick

Жителька Харкова отримала три роки ув'язнення за поширення проросійської пропаганди в мережі Telegram. Жінка розсилала заклики до зміни меж України та виправдовування збройної агресії Росії.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Московського районного суду Харкова зазначається, що місцева жителька, не пізніше 13 липня 2023 року — 22 лютого 2024 року розповсюджувала у Telegram матеріали із закликами до незаконної зміни меж території та державного кордону України, а також у виправдуванні збройної агресії РФ.

Жінка поширювала дописи із проросійських телеграм-каналів, де містився наступний текст: "Харьков — русский город! Харьковчане — русские люди! Мы идем в Россию. Мы всей душой любим нашу большую Родину..."

У суді з'ясували, що обвинувачена поширила сім подібних дописів, де містилися висловлювання з ознаками виправдовування збройної агресії РФ проти України, заперечення тимчасової окупації та глорифікації військових РФ.

На початку травня поточного року жінку затримали і помістили під варту.

Рішення суду

Вивчивши матеріали справи, суд визнав жінку винною та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили мережу агентів РФ, які передавали росіянам дані про ЗСУ. Серед затриманих було двоє експрацівників розформованого спецпідрозділу "Беркут".

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