Распространяла пророссийские нарративы в Telegram — решивший суд

Женщина распространяла пропаганду РФ в Telegram — как наказал суд
Жительница Харькова получила три года заключения за распространение пророссийской пропаганды в сети Telegram. Женщина рассылала призывы к изменению границ Украины и оправдание вооруженной агрессии России.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В приговоре Московского районного суда Харькова отмечается, что местная жительница, не позднее 13 июля 2023 года — 22 февраля 2024 года распространяла в Telegram материалы с призывами к незаконному изменению границ территории и государственной границы Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ.
Женщина распространяла сообщения из пророссийских телеграмм-каналов, где содержался следующий текст: "Харьков — русский город! Харьковчане — русские люди! Мы идем в Россию. Мы всей душой любим нашу большую Родину..."
В суде выяснили, что обвиняемая распространила семь подобных сообщений, где содержались высказывания с признаками оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, отрицание временной оккупации и глорификации военных РФ.
В начале мая текущего года женщину задержали и поместили под стражу.
Решение суда
Изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы без конфискации имущества.
Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили сеть агентов РФ, которые передавали россиянам данные об ВСУ. Среди задержанных оказались двое экс-работников расформированного спецподразделения "Беркут".
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