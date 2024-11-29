Распространяла пророссийские нарративы в Telegram — решивший суд

Телефон в руке. Иллюстративное фото: Freepick

Жительница Харькова получила три года заключения за распространение пророссийской пропаганды в сети Telegram. Женщина рассылала призывы к изменению границ Украины и оправдание вооруженной агрессии России.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Московского районного суда Харькова отмечается, что местная жительница, не позднее 13 июля 2023 года — 22 февраля 2024 года распространяла в Telegram материалы с призывами к незаконному изменению границ территории и государственной границы Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ.

Женщина распространяла сообщения из пророссийских телеграмм-каналов, где содержался следующий текст: "Харьков — русский город! Харьковчане — русские люди! Мы идем в Россию. Мы всей душой любим нашу большую Родину..."

В суде выяснили, что обвиняемая распространила семь подобных сообщений, где содержались высказывания с признаками оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, отрицание временной оккупации и глорификации военных РФ.

В начале мая текущего года женщину задержали и поместили под стражу.

Решение суда

Изучив материалы дела, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили сеть агентов РФ, которые передавали россиянам данные об ВСУ. Среди задержанных оказались двое экс-работников расформированного спецподразделения "Беркут".

Ранее мы писали о том, что в Николаеве бывший преподаватель университета корректировал ракетно-дроновые удары по городу. Мужчине грозит пожизненное заключение.