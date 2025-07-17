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Жінка підробила свідоцтво про народження дитини — вирок

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 03:32
Жінка підробила свідоцтво про народження дитини заради відстрочки для чоловіка — як її покарав суд
Свідоцтва про народження. Фото ілюстративне: znayshov.com

Жителька Івано-Франківської області підробила свідоцтво про народження третьої дитини. На такий крок жінка наважилася, бо хотіла, щоб її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив 3 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка, яка від 2018 року перебуває у шлюбі, у 2024 році у фотошопі внесла до свідоцтва про народження одного із двох своїх дітей інформацію про третю дитину, якої насправді не було. Після цього вона знайшла в інтернеті бланк посвідчення багатодітних батьків, роздрукувала його і вклеїла в цей "документ" фотографії себе та свого чоловіка.

Порушниця внесла до бланка інформацію щодо видачі посвідчення Управлінням соціального захисту Надвірнянської РДА та поставила підпис нібито від імені керівника цієї установи. Після цього вона без відома свого чоловіка написала від його імені заяву й відправила поштою разом із підробленими документами до ТЦК та СП. За кілька тижнів "багатодітний батько" отримав відстрочку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена свою провину не заперечувала. Жінку оштрафували на 8,5 тисячі гривень, але впродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення вона має право на подання апеляції.

Нагадаємо, у Харкові студент за гроші допоміг знайомому вирішити питання з військовим обліком і вступити до коледжу задля отримання відстрочки. Молодика засудили до іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області отримав повістку, але до ТЦК та СП не прийшов. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

суд мобілізація документи відстрочка військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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