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Главная Новости дня Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка — приговор

Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка — приговор

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 03:32
Женщина подделала свидетельство о рождении ребенка ради отсрочки для мужа — как ее наказал суд
Свидетельства о рождении. Фото иллюстративное: znayshov.com

Жительница Ивано-Франковской области подделала свидетельство о рождении третьего ребенка. На такой шаг женщина решилась, потому что хотела, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области принял 3 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка, которая с 2018 года находится в браке, в 2024 году в фотошопе внесла в свидетельство о рождении одного из двух своих детей информацию о третьем ребенке, которого на самом деле не было. После этого она нашла в интернете бланк удостоверения многодетных родителей, распечатала его и вклеила в этот "документ" фотографии себя и своего мужа.

Нарушительница внесла в бланк информацию о выдаче удостоверения Управлением социальной защиты Надворнянской РГА и поставила подпись якобы от имени руководителя этого учреждения. После этого она без ведома своего мужа написала от его имени заявление и отправила по почте вместе с поддельными документами в ТЦК и СП. Через несколько недель "многодетный отец" получил отсрочку.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину не отрицала. Женщину оштрафовали на 8,5 тысячи гривен, но в течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения она имеет право на подачу апелляции.

Напомним, в Харькове студент за деньги помог знакомому решить вопрос с военным учетом и поступить в колледж ради получения отсрочки. Молодого человека приговорили к испытательному  сроку.

Также мы сообщали, что житель Одесской области получил повестку, но в ТЦК и СП не пришел. За совершенное он проведет три года в тюрьме.

суд мобилизация документы отсрочка военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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