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Головна Новини дня Жінка передала росіянам координати будівлі ГУР — що вирішив суд

Жінка передала росіянам координати будівлі ГУР — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 01:03
Жінка передала росіянам координати будівлі ГУР — як її покарав суд
Будівлі ГУР Міноборони. Фото: Дмитро Трікутко/Вікіпедія

На Київщині судили жінку, яка долучилася до ворожого Telegram-каналу та зливала інформацію про позиції захисників України. За вчинене вона сидітиме у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Вишгородський районний суд Київської області ухвалив 24 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у березні 2022 року фігурантка долучилася до Telegram-каналу, який росіяни використовували для збору інформації про блокпости, військову техніку та місцеперебування захисників України. Удень 13 березня, перебуваючи біля під'їзду ГУР Міноборони в районі Рибальського острова, жінка сфотографувала передові позиції, фортифікаційні споруди та блокпости. Того ж дня вона повідомила ворогу, що в одній із шкіл в Оболонському районі столиці перебуває ТрО та облаштували блокпости.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурантка свою провину заперечила. Жінка зазначила, що у 2022 році проживала за межами Києва, у столиці була лише кілька разів, місця, про які йдеться в обвинувальному акті, не лише не фотографувала, а навіть не відвідувала. Посилання на ворожий Telegram-канал, за словами підсудної, опинилося в її телефоні випадково, а акаунт, з якого велося листування з росіянами, їй не належить.

Працівник СБУ в суді зазначив, що ідентифікував обвинувачену у ворожому чат-боті, де вона, діючи під псевдонімом, передавала окупантам координати головної будівлі ГУР, пунктів ТрО та дислокації військовослужбовців ЗСУ. Про те, що Telegram-акаунт належав саме їй, свідчить листування. Зокрема, жінка під час спілкування згадувала свого чоловіка та зазначала, що йому краще сидіти у в'язниці за дезертирство, ніж воювати за Зеленського. Те, що порушниця була біля будівлі ГУР і місця, де базувалися бійці тероборони, також довели: базові станції стільникового зв'язку зафіксували в тій місцевості її мобільні телефони.

За державну зраду зловмисницю засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, у неї  конфіскують будинок площею 118 квадратних метрів, квартиру площею 37 квадратних метрів і 0,15 гектара землі.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію. У такому разі справу розгляне Київський апеляційний суд.

Нагадаємо, на Одещині військовий викрав шліфовальну машинку. Його засудили до випробувального терміну.

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка в жовтні минулого року вивісила прапор РФ у середмісті Одеси. Порушницю визнали неосудною.

суд правосуддя держзрада ГУР судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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