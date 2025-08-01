Женщина передала россиянам координаты здания ГУР — как ее наказал суд

Здания ГУР Минобороны. Фото: Дмитрий Трикутко/Википедия

На Киевщине судили женщину, которая присоединилась к вражескому Telegram-каналу и сливала информацию о позициях защитников Украины. За совершенное она будет сидеть в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Вышгородский районный суд Киевской области вынес 24 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в марте 2022 года фигурантка присоединилась к Telegram-каналу, который россияне использовали для сбора информации о блокпостах, военной технике и местонахождении защитников Украины. Днем 13 марта, находясь у подъезда ГУР Минобороны в районе Рыбальского острова, женщина сфотографировала передовые позиции, фортификационные сооружения и блокпосты. В тот же день она сообщила врагу, что в одной из школ в Оболонском районе столицы находится ТрО и обустроили блокпосты.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурантка свою вину отрицала. Женщина отметила, что в 2022 году проживала за пределами Киева, в столице была только несколько раз, места, о которых говорится в обвинительном акте, не только не фотографировала, а даже не посещала. Ссылка на вражеский Telegram-канал, по словам подсудимой, оказалась в ее телефоне случайно, а аккаунт, с которого велась переписка с россиянами, ей не принадлежит.

Работник СБУ в суде отметил, что идентифицировал обвиняемую во вражеском чат-боте, где она, действуя под псевдонимом, передавала оккупантам координаты главного здания ГУР, пунктов ТрО и дислокации военнослужащих ВСУ. О том, что Telegram-аккаунт принадлежал именно ей, свидетельствует переписка. В частности, женщина во время общения вспоминала своего мужа и отмечала, что ему лучше сидеть в тюрьме за дезертирство, чем воевать за Зеленского. То, что нарушительница была возле здания ГУР и места, где базировались бойцы теробороны, также доказали: базовые станции сотовой связи зафиксировали в той местности ее мобильные телефоны.

За государственную измену злоумышленницу приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, у нее конфискуют дом площадью 118 квадратных метров, квартиру площадью 37 квадратных метров и 0,15 гектара земли.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Киевский апелляционный суд.

Напомним, в Одесской области военный похитил шлифовальную машинку. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали о приговоре женщине, которая в октябре прошлого года вывесила флаг РФ в центре Одессы. Нарушительницу признали невменяемой.