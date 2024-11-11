У Кіровоградській області жінка обікрала свою родину, але суд не став її жорстко карати

Жінка у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

У Кіровоградській області суд визнав місцеву жінку винною в крадіжці 230 тисяч гривень, що належали родичці її чоловіка. Обвинувачена повністю визнала свою провину і повернула гроші.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, жінка потрапила на приватну територію потерпілої через незамкнену хвіртку. Там вона знайшла ніж, яким відкрила віконне скло, і проникла всередину будинку.

У спальні злодюжка виявила 230 тисяч гривень та забрала їх. Після цього правопорушниця переказала гроші на свій банківський рахунок. Виявилось, що власницею коштів була родичка її чоловіка.

Що вирішив суд

Жінка повністю визнала свою провину і відшкодувала завдані збитки. Суд визнав її винною за статтею 185 КК України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану) і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Проте, зважаючи на обставини справи, суд ухвалив звільнити її від реального відбування покарання, призначивши умовний термін в один рік.

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