В Кировоградской области женщина обворовала свою семью, но суд не стал ее жестко наказывать

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Кировоградской области суд признал местную женщину виновной в краже 230 тысяч гривен, принадлежавших родственнице ее мужа. Обвиняемая полностью признала свою вину и вернула деньги.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам следствия, женщина попала на частную территорию потерпевшей через незамкнутую калитку. Там она нашла нож, которым открыла оконные стекла, и проникла внутрь дома.

В спальне воришка обнаружила 230 тысяч гривен и забрала их. После этого правонарушительница перевела деньги на свой банковский счет. Оказалось, что владелицей средств была родственница ее мужа.

Что решил суд

Женщина полностью признала свою вину и возместила нанесенный ущерб. Суд признал ее виновной по статье 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако учитывая обстоятельства дела, суд принял решение освободить его от реального отбывания наказания, назначив условный срок в один год.

Напомним, в Закарпатье осудили мужчину, который публиковал в мессенджере данные о том, где в регионе раздают повестки работники ТЦК.

Также в Харькове судили женщину, которая обокрала пьяного мужчину и продала его телефон.