В Кировоградской области женщина обворовала свою семью, но суд не стал ее жестко наказывать

Женщина обворовала родных на 230 тыс гривен — как ее наказал суд
В Кировоградской области суд признал местную женщину виновной в краже 230 тысяч гривен, принадлежавших родственнице ее мужа. Обвиняемая полностью признала свою вину и вернула деньги.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам следствия, женщина попала на частную территорию потерпевшей через незамкнутую калитку. Там она нашла нож, которым открыла оконные стекла, и проникла внутрь дома.
В спальне воришка обнаружила 230 тысяч гривен и забрала их. После этого правонарушительница перевела деньги на свой банковский счет. Оказалось, что владелицей средств была родственница ее мужа.
Что решил суд
Женщина полностью признала свою вину и возместила нанесенный ущерб. Суд признал ее виновной по статье 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Однако учитывая обстоятельства дела, суд принял решение освободить его от реального отбывания наказания, назначив условный срок в один год.
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