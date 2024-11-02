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Жінка крала іменні гільзи на могилах військових — як покарав суд

2 листопада 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Житомирщині жінка крала іменні гільзи військових із могил — як її покарав суд
Житомирське кладовище. Ілюстративне фото: Суспільне
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Житомирщині жінка крала гільзи з могил військовослужбовців та продавала їх. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

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Деталі справи

У вироку зазначається, що громадянка була вже раніше судима за крадіжку, але порушила закон під час іспитового строку за попереднім вироком.

Протягом 2017-2018 року жінка неодноразова обкрадала жителів села Нова Рудня Житомирської області. Обвинувачена перелазила через паркан, зламувала замки дверей та розбивала вікна, аби проникнути до будинків і винести звідти різноманітні побутові речі. Одного разу зловмисниця навіть винесла пʼять пляшок горілки.

У травні поточного року її засудили до п'яти років позбавлення волі, але згодом звільнили з випробувальним строком у два роки.

Проте 18 вересня 2024 року жінка викрала з могили військовослужбовця дві металеві гільзи від артилерійських снарядів з памʼятним гравіюванням. Після чого продала їх та отримала кошти. 

Через декілька днів 21 вересня на місцевому кладовищі зловмисниця забрала гільзу з іншої могили. В обох випадках йдеться про поховання військовослужбовців, які загинули на початку березня 2022 року, тобто в умовах повномасштабної війни.

Рішення суду

Жінку швидко знайшли та помістили під варту. За декілька днів вона пішла на угоду з прокурором і, нібито, активно сприяла розкриттю злочину та щиро розкаялась.

Суд визнав грабіжницю винною та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років, але з урахування попереднього вироку, строк покарання становитиме шість років.

Нагадаємо, у Харкові солдат-контрактник, ухиляючись від військової служби, викрав зброю зі складу військової частини. Суд призначив йому тюремний термін у вигляді 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що у Києві чоловік хотів вкрасти в "Сільпо" товар на 905 гривень, бо не хотів просити допомоги у своєї матері. Однак киянина помітив охоронець та зупинив його, проти чоловіка відкрили кримінальну справу.

Житомирська область крадіжка цвинтар могили судові рішення військові

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