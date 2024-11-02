В Житомирской области женщина крала именные гильзы военных из могил — как ее наказал суд

Житомирское кладбище. Иллюстративное фото: Cуспільне

В Житомирской области женщина крала гильзы из могил военнослужащих и продавала их. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре отмечается, что гражданка была уже ранее судима за кражу, но нарушила закон во время испытательного срока по предыдущему приговору.

В течение 2017-2018 года женщина неоднократно обворовывала жителей села Новая Рудня Житомирской области. Обвиняемая перелезала через забор, взламывала замки дверей и разбивала окна, чтобы проникнуть в дома и вынести оттуда различные бытовые вещи. Однажды злоумышленница даже вынесла пять бутылок водки.

В мае текущего года ее приговорили к пяти годам лишения свободы, но впоследствии освободили с испытательным сроком в два года.

Однако 18 сентября 2024 года женщина похитила с могилы военнослужащего две металлические гильзы от артиллерийских снарядов с памятной гравировкой. После чего продала их и получила деньги.

Через несколько дней 21 сентября на местном кладбище злоумышленница забрала гильзу с другой могилы. В обоих случаях речь идет о захоронении военнослужащих, погибших в начале марта 2022 года, то есть в условиях полномасштабной войны.

Решение суда

Женщину быстро нашли и поместили под стражу. Через несколько дней она пошла на сделку с прокурором и, якобы, активно способствовала раскрытию преступления и искренне раскаялась.

Суд признал грабительницу виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, но с учетом предыдущего приговора, срок наказания составит шесть лет.

Напомним, в Харькове солдат-контрактник, уклоняясь от военной службы, угнал оружие из состава воинской части. Суд назначил ему тюремный срок в виде 10 лет лишения свободы.

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