Зниклого безвісти військового визнали загиблим через суд

Документи на столі судді. Фото: Pexels

На Хмельниччині дружина військовослужбовця звернулась до суду. Жінка просила визнати зниклого безвісти оборонця померлим, аби мати змогу отримати виплати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жінка розповіла, що 26 лютого 2022 року її чоловік розпочав службу в армії на посаді командира танку. 17 квітня того ж року військовослужбовець не повернувся з поля бою. Відтоді його вважали безвісти зниклим.

Дружина захисника заявила, що визнання її чоловіка загиблим потрібне для отримання передбачених законодавством виплат. Для цього вона звернулась в суд.

Як встановив суд, 17 квітня 2022 року відбувся бій з ворогом, в якому брав участь екіпаж танку під командуванням військового. Двоє командирів інших танків засвідчили, що техніка згоріла. Ніхто з членів екіпажу, які на той момент перебували у танку, не повернулись на раніше визначені позиції чи на місце дислокації роти. У травні того ж року матір командира танку отримала сповіщення про те, що її син зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Вирок суду

Суд зазначив, що в такій категорії справ висновок про оголошення громадянина померлим може ґрунтуватись на юридичному припущенні його смерті. Стаття 46 Цивільного кодексу України говорить про те, що особа може бути оголошена померлою, якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували її життю, зокрема, під час воєнних дій. Однак зробити це можна після спливу двох років від дня закінчення бойових дій, але якщо обставини визначені — можна зробити це й раніше.

У вироку суду зазначено, що загибель військовослужбовця підтверджено належними та допустимими доказами. Відтак чоловіка визнали загиблим.

Нагадаємо, українські військові самі можуть вирішити, хто буде отримувати кошти в разі зникнення безвісти чи потрапляння у полон. Для цього потрібно написати розпорядження.

Виплати рідним військових, які потрапили у полон чи зникли безвісти, у певний момент припиняються. Ми писали про те, коли це стається.