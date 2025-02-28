Пропавшего без вести военного признали погибшим через суд

Документы на столе судьи. Фото: Pexels

В Хмельницкой области жена военнослужащего обратилась в суд. Женщина просила признать пропавшего без вести защитника умершим, чтобы иметь возможность получить выплаты.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Женщина рассказала, что 26 февраля 2022 года ее муж начал службу в армии в должности командира танка. 17 апреля того же года военнослужащий не вернулся с поля боя. С тех пор его считали без вести пропавшим.

Жена защитника заявила, что признание ее мужа погибшим необходимо для получения предусмотренных законодательством выплат. Для этого она обратилась в суд.

Как установил суд, 17 апреля 2022 года состоялся бой с врагом, в котором участвовал экипаж танка под командованием военного. Двое командиров других танков показали, что техника сгорела. Никто из членов экипажа, которые на тот момент находились в танке, не вернулись на ранее определенные позиции или на место дислокации роты. В мае того же года мать командира танка получила извещение о том, что ее сын пропал без вести во время выполнения боевого задания.

Приговор суда

Суд отметил, что в такой категории дел вывод об объявлении гражданина умершим может основываться на юридическом предположении его смерти. Статья 46 Гражданского кодекса Украины говорит о том, что лицо может быть объявлено умершим, если оно пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни, в частности, во время военных действий. Однако сделать это можно по истечении двух лет со дня окончания боевых действий, но если обстоятельства определены — можно сделать это и раньше.

В приговоре суда указано, что гибель военнослужащего подтверждена надлежащими и допустимыми доказательствами. Поэтому мужчину признали погибшим.

Напомним, украинские военные сами могут решить, кто будет получать средства в случае пропажи без вести или попадания в плен. Для этого нужно написать распоряжение.

Выплаты родным военных, попавших в плен или пропавших без вести, в определенный момент прекращаются. Мы писали о том, когда это происходит.