Железняк облаяв Безуглу та пояснив, як її заяви шкодять економіці

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк критично висловився та засумнівався в інтелектуальному розвитку народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої. Це він зробив після того, як Безугла оприлюднила тези нового законопроєкту щодо мобілізації та рекрутингу, який ще навіть не зареєстрували у парламенті.

Про це Ярослав Железняк написав у Telegram-каналі "Залізний нардеп".

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"Шановні представники влади, зокрема "Слуги народу". Я не знаю, яку таку ціль ви переслідуєте, публікуючи через одну депутатку постійно різні драфти закону про мобілізацію, але це прям дуже сильно шкодить. Як мінімум економічно", — написав Железняк.

Він пояснив, що через те, що раніше Безугла заговорила про мобілізацію жінок, у багатьох з них зникло бажання повертатися з-за кордону, а значній частині навпаки — захотілося виїхати.

"Як ви думаєте, вкинути таку заяву від провладного депутата (а там ніхто не розбирається, який інтелектуальний рівень особи), це мало прямий економічний ефект уже?" — наголосив Железняк.

Крім того, представник "Голосу" обурився тим, що Безугла опублікувала черговий драфт законопроєкту щодо мобілізації та рекрутингу, адже він ще не пройшов навіть профільного Комітету.

Нардеп припустив, що Безуглій дозволяють поводити себе подібним чином через те, що вона "подобається Офісу президента", але попросив в такому випадку визнати це публічно.

"Це конкретно і вже зараз шкодить економічно. Я вже моральну частину взагалі не згадую. Дякую. Це ваша право терпіти д*** у себе. Але можна так, щоб хоча б їх негативний ефект на країну був мінімальний", — підсумував Железняк.

​Скриншот. Telegram-канал "Залізний нардеп"

Нагадаємо, Мар'яна Безугла опублікувала допис, в якому перелічила те, що передбачає новий законопроєкт, який готують у Верховній Раді щодо зниження призовного віку мобілізації з 27 до 25 років. Сам документ ще не зареєстрували у парламенті. Він очікує на доопрацювання та зауваження від Головнокомандувача Збройних сил України.