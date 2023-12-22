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Железняк обругал Безуглую и объяснил, как ее заявления вредят экономике

22 декабря 2023 17:11
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Железняк обругал Безуглую и объяснил, как ее заявления вредят экономике
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк критически высказался и усомнился в интеллектуальном развитии народной депутатки от "Слуги Народа" Марьяны Безуглой. Это он сделал после того, как Безуглая обнародовала тезисы нового законопроекта, касающегося мобилизации и рекрутинга, который еще даже не зарегистрировали в парламенте.

Об этом Ярослав Железняк написал в Telegram-канале "Железный нардеп".

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"Уважаемые представители власти, в частности "Слуги народа". Я не знаю, какую такую цель вы преследуете, публикуя через одну депутатку постоянно разные драфты закона о мобилизации, но это прям очень сильно вредит. Как минимум экономически", — написал Железняк.

Он объяснил, что из-за того, что ранее Безуглая заговорила о мобилизации женщин, у многих из них исчезло желание возвращаться из-за границы, а значительной части наоборот — захотелось уехать.

"Как вы думаете вбросить такое заявление от провластного депутата (а там никто не разбирается, какой интеллектуальный уровень личности), это имело прямой экономический эффект уже?", — подчеркнул Железняк.

Кроме того, представитель "Голоса" возмутился тем, что Безуглая опубликовала очередной драфт законопроекта о мобилизации и рекрутинге, ведь он еще не прошел даже профильного Комитета.

Нардеп предположил, что Безуглой разрешают вести себя подобным образом из-за того, что она "нравится Офису президента", но попросил в таком случае признать это публично.

"Это конкретно и уже сейчас вредит экономически. Я уже моральную часть вообще не вспоминаю. Спасибо. Это ваше право терпеть д*** у себя. Но можно так, чтобы хотя бы их негативный эффект на страну был минимален", — подытожил Железняк.

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​Скриншот. Telegram-канал "Железный нардеп"

Напомним, Марьяна Безуглая опубликовала сообщение, в котором перечислила тезисы нового законопроекта, который готовят в Верховной Раде по снижению призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Сам документ еще не зарегистрирован в парламенте. Он ожидает доработки и замечания от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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