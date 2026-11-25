Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила постанови №16191 та №16207, закликавши уряд дозволити підприємцям самостійно вирішувати, чи працювати під час "жовтих" повітряних тривог. Новий підхід має врятувати малий і середній бізнес від масового закриття з 4 грудня через жорсткі вимоги щодо укриттів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Три принципи роботи бізнесу під час тривог

Як пояснив в телеефірі співавтор ініціативи, народний депутат Ярослав Железняк, замість примусового закриття закладів пропонується чіткий алгоритм із трьох правил.

По-перше, кожне підприємство самостійно ухвалює рішення, чи працювати під час "жовтої" тривоги, беручи цей ризик на себе. По-друге, працівник так само особисто вирішує, залишатися на робочому місці чи йти в укриття. По-третє, на власників бізнесу та персонал покладається обов'язок інформувати відвідувачів про початок тривоги й показувати, де розташоване найближче сховище.

Окремо нардеп звернув увагу на небезпечну практику, коли під час тривоги людей виводять із приміщень просто на вулицю. За його словами, у торгівельних центрах відвідувачів часто виганяють назовні, де вони стоять під стінами будівлі, що в разі прильоту може призвести до значно більшої кількості постраждалих.

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Загроза масового закриття підприємств із 4 грудня

Необхідність термінового втручання парламенту виникла через вересневе рішення Кабінету Міністрів. Згідно з ним, із 4 грудня бізнес зобов'язаний або облаштувати власне укриття, або припинити діяльність. Водночас, за словами Железняка, 20% представників малого та середнього бізнесу не мають сховищ у радіусі 300 метрів, а держава за п'ять років повномасштабного вторгнення не збудувала достатньої кількості укриттів навіть у столиці.

"Я вам можу точно сказати, що буде, якщо б цю постанову не прийняли, і головне, якщо б уряд не переглянув свої рішення, ми б отримали нуль гривень, нуль копійок і мільйони людей, які стануть на допомогу по безробіттю", — наголосив народний депутат.

Він навів як приклад кав'ярню в орендованому приміщенні на першому поверсі п'ятиповерхівки, власники якої фізично не здатні виконати урядову вимогу за лічені дні.

"Що вона має зробити? Викопати підвал? Поставити укриття на дитячий майданчик? Я вже не говорю, що його треба зареєструвати, це окрема бюрократична процедура на місяці. Бетоном покласти ще 10 стін? Як виконати це рішення? Очевидно, це або бізнес зачиняється, або платить хабар", — зазначив Железняк.

Позиція Верховної Ради та тиск на підприємців

Обидві постанови парламент підтримав конституційною більшістю голосів незалежно від політичних фракцій. Показовим, на думку депутата, стало те, що безпосередньо в день голосування 24 листопада у Києві двічі оголошували "жовту" повітряну тривогу, однак більшість парламентарів залишилася в залі та продовжила засідання.

На переконання Железняка, якщо сама Верховна Рада демонструє можливість працювати в таких умовах, держава не повинна блокувати роботу малого й середнього бізнесу, який і без того перебуває у складному становищі через зміни правил бронювання, податкове навантаження, скасування пільг та плани щодо запровадження ПДВ для підприємців.

Новини.LIVE повідомляли, що через постійні обстріли та відключення світла напередодні п'ятої зими повномасштабної війни український бізнес опинився в надскладних умовах. Зокрема, частина київських закладів харчування змушена закриватися або переїжджати в західні області.

Щоб підтримати підприємців і зберегти робочі місця, у вівторок, 24 листопада, Верховна Рада ухвалила два рішення щодо роботи компаній під час повітряних тривог. Депутати закликали уряд переглянути обмеження для підприємств під час "жовтого" рівня загрози та пом’якшити вимоги до облаштування укриттів, залишивши працівникам право самостійно дбати про свою безпеку.

Окремо Міністерство економіки підготувало зміни, які дозволять частині підприємців отримати відстрочку для облаштування сховищ до весни та літа 2027 року, щоб мати змогу працювати під час "жовтого" рівня тривоги.