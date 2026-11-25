Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла постановления № 16191 и № 16207, призвав правительство разрешить предпринимателям самостоятельно решать, работать ли во время «желтых» воздушных тревог. Новый подход должен спасти малый и средний бизнес от массового закрытия с 4 декабря из-за жестких требований к укрытиям.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Три принципа работы бизнеса во время тревог

Как пояснил в телеэфире соавтор инициативы, народный депутат Ярослав Железняк, вместо принудительного закрытия заведений предлагается четкий алгоритм из трех правил.

Во-первых, каждое предприятие самостоятельно принимает решение, работать ли во время «желтой» тревоги, беря этот риск на себя. Во-вторых, работник также самостоятельно решает, оставаться ли на рабочем месте или укрываться. В-третьих, на владельцев бизнеса и персонал возлагается обязанность информировать посетителей о начале тревоги и указывать, где находится ближайшее укрытие.

Отдельно народный депутат обратил внимание на опасную практику, когда во время тревоги людей выводят из помещений прямо на улицу. По его словам, в торговых центрах посетителей часто выгоняют на улицу, где они стоят у стен здания, что в случае ракетного удара может привести к значительно большему числу пострадавших.

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Угроза массового закрытия предприятий с 4 декабря

Необходимость срочного вмешательства парламента возникла из-за сентябрьского решения Кабинета Министров. Согласно ему, с 4 декабря бизнес обязан либо обустроить собственное укрытие, либо прекратить деятельность. В то же время, по словам Железняка, 20% представителей малого и среднего бизнеса не имеют укрытий в радиусе 300 метров, а государство за пять лет полномасштабного вторжения не построило достаточного количества укрытий даже в столице.

"Я могу точно сказать вам, что будет, если бы это постановление не приняли, и, главное, если бы правительство не пересмотрело свои решения, мы бы получили ноль гривен, ноль копеек и миллионы людей, которые встанут на пособие по безработице", — подчеркнул народный депутат.

Он привёл в качестве примера кафе в арендованном помещении на первом этаже пятиэтажного дома, владельцы которого физически не в состоянии выполнить требование правительства за считанные дни.

"Что ей делать? Выкопать подвал? Установить навес над детской площадкой? Я уже не говорю о том, что его нужно зарегистрировать — это отдельная бюрократическая процедура, занимающая месяцы. Бетоном возвести ещё 10 стен? Как выполнить это решение? Очевидно, что либо бизнес закрывается, либо платит взятку", — отметил Железняк.

Позиция Верховной Рады и давление на предпринимателей

Обе постановления парламент поддержал конституционным большинством голосов независимо от политических фракций. Показательным, по мнению депутата, стало то, что непосредственно в день голосования 24 ноября в Киеве дважды объявляли "желтую" воздушную тревогу, однако большинство парламентариев осталось в зале и продолжило заседание.

По мнению Железняка, если сама Верховная Рада демонстрирует возможность работать в таких условиях, государство не должно блокировать работу малого и среднего бизнеса, который и без того находится в сложном положении из-за изменений правил бронирования, налоговой нагрузки, отмены льгот и планов по введению НДС для предпринимателей.

Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных обстрелов и отключений света накануне пятой зимы полномасштабной войны украинский бизнес оказался в чрезвычайно сложных условиях. В частности, часть киевских заведений общественного питания вынуждена закрываться или переезжать в западные области.

Чтобы поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места, во вторник, 24 ноября, Верховная Рада приняла два решения о работе компаний во время воздушных тревог. Депутаты призвали правительство пересмотреть ограничения для предприятий во время «желтого» уровня угрозы и смягчить требования к обустройству укрытий, оставив работникам право самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Отдельно Министерство экономики подготовило изменения, которые позволят части предпринимателей получить отсрочку на обустройство укрытий до весны и лета 2027 года, чтобы иметь возможность работать во время «желтого» уровня тревоги.