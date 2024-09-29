Розстріли у Бабиному Яру — Зеленський зробив звернення у роковини трагедії

Жахи Бабиного Яру нагадують про небезпеку байдужості світу, — Зеленський
У неділю, 29 вересня, Україна вшановує 83-ті роковини однієї з найжахливіших трагедій в історії — розстрілу десятків тисяч людей у Бабиному Яру під час нацистської окупації. Події тих часів свідчать про звірства, до яких здатні тоталітарні режими.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Світ не повинен бути байдужим
Зеленський підкреслив, що під час страшних подій у Бабиному Яру була знищена практично вся єврейська спільнота Києва, а жертвами нацистів стали також представники інших національностей, зокрема ті, хто намагався допомогти.
"29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями — чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі", — йдеться у повідомленні.
У своїй заяві президент зазначив, що Бабин Яр є символом найгірших злочинів, які відбуваються тоді, коли світ закриває на це очі.
"Бабин Яр — страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє", — наголосив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Бабин Яр свідчить про звірства, до яких здатні тоталітарні режими.
"У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла", — підсумував український лідер.
Що таке Бабин Яр
Бабин Яр — місце масового вбивства жертв нацистського режиму у північній частині Києва. За різними оцінками, тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей, серед яких було від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіатричної лікарні. Також нацисти знищували членів ОУН. Наприклад, в Бабиному Яру була розстріляна українська поетеса Олена Теліга з чоловіком.
Раніше Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Нагадаємо, на фронті загинув син головного рабина України Мататьягу (Антон) Самборський. У Центральній синагозі Києва відбулося прощання із загиблим захисником.
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