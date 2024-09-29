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Жахи Бабиного Яру нагадують про небезпеку байдужості світу, — Зеленський

29 вересня 2024 10:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Розстріли у Бабиному Яру — Зеленський зробив звернення у роковини трагедії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 29 вересня, Україна вшановує 83-ті роковини однієї з найжахливіших трагедій в історії — розстрілу десятків тисяч людей у Бабиному Яру під час нацистської окупації. Події тих часів свідчать про звірства, до яких здатні тоталітарні режими.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Світ не повинен бути байдужим

Зеленський підкреслив, що під час страшних подій у Бабиному Яру була знищена практично вся єврейська спільнота Києва, а жертвами нацистів стали також представники інших національностей, зокрема ті, хто намагався допомогти.

"29-30 вересня 1941 року, всього лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. "Дорогою смерті" вони гнали до яру мешканців міста цілими сім'ями — чоловіків, дітей, жінок, вагітних. Масштаби цього зла важко осягнути й досі", — йдеться у повідомленні.

Трагедія у Бабиному Яру
Розстріл людей у Бабину Яру. Фото з архіву

У своїй заяві президент зазначив, що Бабин Яр є символом найгірших злочинів, які відбуваються тоді, коли світ закриває на це очі.

"Бабин Яр — страшний символ того, що найжахливіші злочини відбуваються тоді, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. Коли очі світу заплющені, людяність програє", — наголосив Зеленський.

Роковини розстрілів у Бабиному Яру
Тисячі людей у Бабиному Яру. Фото з архіву

Глава держави підкреслив, що Бабин Яр свідчить про звірства, до яких здатні тоталітарні режими.

"У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла", — підсумував український лідер.

Що таке Бабин Яр

Бабин Яр — місце масового вбивства жертв нацистського режиму у північній частині Києва. За різними оцінками, тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей, серед яких було від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіатричної лікарні. Також нацисти знищували членів ОУН. Наприклад, в Бабиному Яру була розстріляна українська поетеса Олена Теліга з чоловіком.

Раніше Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Нагадаємо, на фронті загинув син головного рабина України Мататьягу (Антон) Самборський. У Центральній синагозі Києва відбулося прощання із загиблим захисником.

Володимир Зеленський Київ трагедія Бабин Яр євреї

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