Расстрелы в Бабьем Яру — Зеленский сделал обращение в годовщину трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 29 сентября, Украина чествует 83-ю годовщину одной из самых ужасных трагедий в истории — расстрела десятков тысяч человек в Бабьем Яру во время нацистской оккупации. События того времени свидетельствуют о зверствах, к которым способны тоталитарные режимы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Мир не должен быть безразличным

Зеленский подчеркнул, что во время страшных событий в Бабьем Яру было уничтожено практически все еврейское сообщество Киева, а жертвами нацистов стали также представители других национальностей, в том числе те, кто пытался помочь.

"29-30 сентября 1941 года, всего за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями — мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор", — говорится в сообщении.

Расстрел людей в Бабьем Яру. Фото из архива

В своем заявлении президент отметил, что Бабий Яр является символом самых ужасных преступлений, которые совершаются тогда, когда мир закрывает на это глаза.

"Бабий Яр — страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть безразличным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор. Когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает", — подчеркнул Зеленский.

Тысячи людей в Бабьем Яру. Фото из архива

Глава государства подчеркнул, что Бабий Яр свидетельствует о зверствах, к которым способны тоталитарные режимы.

"В любое время они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла", — подытожил украинский лидер.

Что такое Бабий Яр

Бабий Яр — место массового убийства жертв нацистского режима в северной части Киева. По разным оценкам, здесь были убиты от 70 до 150 тысяч человек, среди которых от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, деятели Украинского национального совета, ромы, пациенты психиатрической больницы. Также нацисты уничтожали членов ОУН. К примеру, в Бабьем Яру была расстреляна украинская поэтесса Елена Телига с мужем.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Напомним, на фронте погиб сын главного раввина Украины Мататьягу (Антон) Самборский. В Центральной синагоге Киева состоялось прощание с погибшим защитником.