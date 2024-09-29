Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ужасы Бабьего Яра напоминают об опасности безразличия мира, — Зеленский arrow

Ужасы Бабьего Яра напоминают об опасности безразличия мира, — Зеленский

29 сентября 2024 10:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Расстрелы в Бабьем Яру — Зеленский сделал обращение в годовщину трагедии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 29 сентября, Украина чествует 83-ю годовщину одной из самых ужасных трагедий в истории — расстрела десятков тысяч человек в Бабьем Яру во время нацистской оккупации. События того времени свидетельствуют о зверствах, к которым способны тоталитарные режимы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Мир не должен быть безразличным

Зеленский подчеркнул, что во время страшных событий в Бабьем Яру было уничтожено практически все еврейское сообщество Киева, а жертвами нацистов стали также представители других национальностей, в том числе те, кто пытался помочь.

"29-30 сентября 1941 года, всего за два дня в Киеве нацисты расстреляли более 30 тысяч евреев. "Дорогой смерти" они гнали в овраг жителей города целыми семьями — мужчин, детей, женщин, беременных. Масштабы этого зла трудно постичь до сих пор", — говорится в сообщении.

Расстрелы в Бабьем Яру
Расстрел людей в Бабьем Яру. Фото из архива

В своем заявлении президент отметил, что Бабий Яр является символом самых ужасных преступлений, которые совершаются тогда, когда мир закрывает на это глаза.

"Бабий Яр — страшный символ того, что самые ужасные преступления совершаются тогда, когда мир выбирает не замечать, молчать, быть безразличным, быть недостаточно решительным, чтобы дать злу достойный отпор. Когда глаза мира закрыты, человечность проигрывает", — подчеркнул Зеленский.

null
Тысячи людей в Бабьем Яру. Фото из архива

Глава государства подчеркнул, что Бабий Яр свидетельствует о зверствах, к которым способны тоталитарные режимы.

"В любое время они ничем не отличаются. Но должна отличаться реакция мира. Это то, чему мир должен был научиться. Надо стоять на страже человечности, жизни и справедливости. Надо защищаться от зла", — подытожил украинский лидер.

Что такое Бабий Яр

Бабий Яр — место массового убийства жертв нацистского режима в северной части Киева. По разным оценкам, здесь были убиты от 70 до 150 тысяч человек, среди которых от 50 до 70 тысяч евреев, а также советские военнопленные, деятели Украинского национального совета, ромы, пациенты психиатрической больницы. Также нацисты уничтожали членов ОУН. К примеру, в Бабьем Яру была расстреляна украинская поэтесса Елена Телига с мужем.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Напомним, на фронте погиб сын главного раввина Украины Мататьягу (Антон) Самборский. В Центральной синагоге Киева состоялось прощание с погибшим защитником.

Владимир Зеленский Киев трагедия Бабий Яр евреи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:15 Андрей Шевченко — легенда украинского футбола празднует 48-летие

11:11 В РФ горят аэродром в Ейске и арсенал в Котлубане — в ЦПД раскрыли детали

10:59 Россия атаковала Одесчину дронами — в ОВА рассказали о последствиях

10:35 Ужасы Бабьего Яра напоминают об опасности безразличия мира, — Зеленский

10:29 В Черном море зафиксировали снаряженные ракетоносители — угроза для Одесчины

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

10:00 В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут

09:57 В Запорожье из-под завалов дома достали женщину — видео

09:37 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

09:30 Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

09:28 На трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки и очереди на границах

11:15 Андрей Шевченко — легенда украинского футбола празднует 48-летие

11:11 В РФ горят аэродром в Ейске и арсенал в Котлубане — в ЦПД раскрыли детали

10:59 Россия атаковала Одесчину дронами — в ОВА рассказали о последствиях

10:35 Ужасы Бабьего Яра напоминают об опасности безразличия мира, — Зеленский

10:29 В Черном море зафиксировали снаряженные ракетоносители — угроза для Одесчины

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

10:00 В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут

09:57 В Запорожье из-под завалов дома достали женщину — видео

09:37 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

09:30 Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

09:28 На трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки и очереди на границах

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд