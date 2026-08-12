Землю накрила магнітна буря: на Сонці сталися спалахи

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Альбіна Зарічна Редактор

Слабка магнітна буря рівня G1 накрила Землю у середу, 12 серпня. Вона здатна призвести до збоїв у роботі енергосистем, вплинути на маршрути міграції тварин, а також погіршити самопочуття метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 12 серпня

Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося два спалахи класу B та три C, які суттєво не впливають на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до рівня слабкого шторму, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів С.

Сонячна активність на 12 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 15

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, спричинені активністю Сонця. Для більшості здорових людей вони не становлять доведеної прямої небезпеки, хоча деякі можуть помічати зміни самопочуття:

головний біль або відчуття втоми;

сонливість чи, навпаки, проблеми зі сном;

дратівливість, зміни настрою;

відчуття слабкості;

коливання артеріального тиску.

Насамперед допомагають звичайні речі — достатньо води, сон, регулярне харчування, відпочинок і менше перегрівання.

Як писали Новини.LIVE, погода в Україні 12 серпня очікується з мінливою хмарністю, але без суттєвих опадів. Температура повітря буде комфортною.

Також ми розповідали, коли у серпні очікуються періоди підвищеної сонячної активності, які здатні спричинити коливання магнітного поля Землі.