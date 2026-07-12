Землетруси у Венесуелі: кількість загиблих перевищила 4 тисячі

Наслідки землетрусів у Венесуелі. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Кількість жертв двох потужних землетрусів у Венесуелі, які сталися 24 червня, зросла до 4333 осіб. Ще понад 16 тисяч людей отримали травми, а тисячі мешканців залишилися без житла.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

Пошукові роботи тривають, сотні загиблих досі не ідентифіковані

Кількість загиблих унаслідок двох землетрусів у Венесуелі зросла до 4333 осіб.

За його словами, 315 загиблих наразі залишаються неідентифікованими. Офіційна кількість постраждалих із травмами становить 16 740 осіб, ще 6462 людини вдалося врятувати.

Через наслідки стихійного лиха близько 17 тисяч мешканців залишилися без даху над головою. Влада Венесуели повідомила, що наступного тижня розпочне передачу першого житла людям, які втратили домівки.

Загалом унаслідок землетрусів було пошкоджено 856 будівель. Із них 190 або повністю зруйновані, або мають серйозні конструктивні пошкодження.

Уряд попередньо оцінює потребу країни приблизно у 25 тисячах нових будинків для переселенців та постраждалих. Влада вже визначила близько 40 земельних ділянок загальною площею приблизно 584 тисячі квадратних метрів для реалізації житлових проєктів у регіонах Осма та Чуспа.

Пошуково-рятувальні роботи у районах, які постраждали від землетрусів, продовжуються. Хорхе Родрігес заявив, що рятувальники все ще працюють на кількох ділянках, де залишається невизначеною ситуація із можливими вижилими.

"Поки є життя, є надія", — зазначив він, додавши, що пошуки людей під завалами тривають.

Наслідки землетрусів у Венесуелі, вид зверху Фото: Reuters

Місцевий житель після землетрусу. Фото: Reuters

Новини.LIVE писали, що У Венесуелі тривали масштабні пошуково-рятувальні роботи після подвійного землетрусу. Під завалами зруйнованої будівлі рятувальники знайшли живим 11-річного хлопчика, який провів там понад 70 годин. До ліквідації наслідків стихії долучилися також міжнародні рятувальні команди.

Новини.LIVE інформували, що геологічна служба США оцінила можливі наслідки землетрусів у Венесуелі магнітудою 7,2 та 7,5 бала. За прогнозами відомства, кількість загиблих може перевищити 10 тисяч осіб. Ці землетруси можуть стати одними з найбільш смертоносних у Латинській Америці за останні сто років.