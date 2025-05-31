Володимир Зеленський придбав книгу про вбивства тиранів

Володимир та Олена Зеленські на "Книжковому Арсеналі". Фото: Офіс президента

Як повідомлялось, напередодні президент України Володимир Зеленський та перша леді відвідали щорічну виставку "Книжковий Арсенал" у Києві. Серед різномаїття придбаних президентським подружжям книжок є доволі незвичайна наукова робота — "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі".

Новини.LIVE хочуть познайомити своїх читачів з цим твором, адже можливо і вас він зацікавить.

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Про що твір "Убити тирана"

Обкладинка книги "Убити тирана". Фото: Видавництво Анетти Антоненко

Це не класична публіцистика, а скоріше наукова праця, яка написана доступним для всіх стилем у перекладі видавництва Анетти Антоненко. У праці італійця Альдо Андреа Кассі, доктора історії права, досліджуються питання легітимності позбавлення життя тирана з юридичної та фактичної точок зору, а також аналізується історія боротьби з тиранією від античності до сучасності.

Книга простежує еволюцію західної політико-правової думки щодо легітимності насильства проти тирана, починаючи з Давньої Греції. Кожна епоха внесла свій внесок у цю дискусію, яка супроводжувалась бурхливими дебатами та іноді навіть насильством.

Остання частина книги залишається відкритою для інтерпретацій, проте в ній згадуються імена сучасних лідерів, які часто потрапляють у новини: Путін, Сі Цзіньпін, Ердоган, Орбан, Кім Чен Ин.

Автор підкреслює, що існування тиранів породжує рух опору. У 2021 році автор не міг передбачити, що українцям доведеться зіткнутися з тиранією РФ і не лише в особі окремого лідера, а й цілої імперії, заснованої на придушенні волі народу.

Раніше ми повідомляли, які твори на "Книжковому Арсеналі" придбали Володимир та Олена Зеленські. Серед них не тільки військові книжки, але й історичні та публіцистичні.

Також Новини.LIVE публікували перелік книг, які варто прочитати людям з тривожністю.