Володимир Зеленський придбав книгу про вбивства тиранів

Зеленському сподобалась книга "Убити тирана" — там є і про Путіна
Як повідомлялось, напередодні президент України Володимир Зеленський та перша леді відвідали щорічну виставку "Книжковий Арсенал" у Києві. Серед різномаїття придбаних президентським подружжям книжок є доволі незвичайна наукова робота — "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі".
Новини.LIVE хочуть познайомити своїх читачів з цим твором, адже можливо і вас він зацікавить.
Про що твір "Убити тирана"
Це не класична публіцистика, а скоріше наукова праця, яка написана доступним для всіх стилем у перекладі видавництва Анетти Антоненко. У праці італійця Альдо Андреа Кассі, доктора історії права, досліджуються питання легітимності позбавлення життя тирана з юридичної та фактичної точок зору, а також аналізується історія боротьби з тиранією від античності до сучасності.
Книга простежує еволюцію західної політико-правової думки щодо легітимності насильства проти тирана, починаючи з Давньої Греції. Кожна епоха внесла свій внесок у цю дискусію, яка супроводжувалась бурхливими дебатами та іноді навіть насильством.
Остання частина книги залишається відкритою для інтерпретацій, проте в ній згадуються імена сучасних лідерів, які часто потрапляють у новини: Путін, Сі Цзіньпін, Ердоган, Орбан, Кім Чен Ин.
Автор підкреслює, що існування тиранів породжує рух опору. У 2021 році автор не міг передбачити, що українцям доведеться зіткнутися з тиранією РФ і не лише в особі окремого лідера, а й цілої імперії, заснованої на придушенні волі народу.
Раніше ми повідомляли, які твори на "Книжковому Арсеналі" придбали Володимир та Олена Зеленські. Серед них не тільки військові книжки, але й історичні та публіцистичні.
Також Новини.LIVE публікували перелік книг, які варто прочитати людям з тривожністю.
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