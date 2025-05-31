Владимир Зеленский приобрел книгу об убийствах тиранов

Владимир и Елена Зеленские на "Книжном Арсенале". Фото: Офис президента

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский и первая леди посетили ежегодную выставку "Книжный Арсенал" в Киеве. Среди разнообразия приобретенных президентской четой книг есть довольно необычная научная работа - "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи".

Новини.LIVE хотят познакомить своих читателей с этим произведением, ведь возможно и вас оно заинтересует.

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О чем произведение "Убить тирана"

Обложка книги "Убить тирана". Фото: Издательство Анетты Антоненко

Это не классическая публицистика, а скорее научная работа, написанная доступным для всех стилем в переводе издательства Анетты Антоненко. В работе итальянца Альдо Андреа Касси, доктора истории права, исследуются вопросы легитимности лишения жизни тирана с юридической и фактической точек зрения, а также анализируется история борьбы с тиранией от античности до современности.

Книга прослеживает эволюцию западной политико-правовой мысли относительно легитимности насилия против тирана, начиная с Древней Греции. Каждая эпоха внесла свой вклад в эту дискуссию, которая сопровождалась бурными дебатами и иногда даже насилием.

Последняя часть книги остается открытой для интерпретаций, однако в ней упоминаются имена современных лидеров, которые часто попадают в новости: Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган, Орбан, Ким Чен Ын.

Автор подчеркивает, что существование тиранов порождает движение сопротивления. В 2021 году автор не мог предвидеть, что украинцам придется столкнуться с тиранией РФ и не только в лице отдельного лидера, но и целой империи, основанной на подавлении воли народа.

Ранее мы сообщали, какие произведения на "Книжном Арсенале" приобрели Владимир и Елена Зеленские. Среди них не только военные книги, но и исторические и публицистические.

Также Новости.LIVE публиковали перечень книг, которые стоит прочитать людям с тревожностью.