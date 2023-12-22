Зеленський звільнив уповноваженого Антимонопольного комітету, він протримався чотири дні

Максим Сандига. Фото ілюстративне: Донецька ОВА

Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Це сталося через чотири дні після призначення.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Глави держави.

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Указ про звільнення Максима Сандиги. Фото: скриншот

Протримався лише чотири днів

Указ датовано 22 грудня. Водночас призначення Максима Сандиги відбулося 18 грудня, тобто за чотири дні до звільнення.

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", — йдеться в документі.

Причини звільнення наразі не відомі.

Хто такий Максим Сандига

Сандига був призначений на посаду уповноваженого АМКУ 18 грудня цього року.

Із 2021 року він займав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Він — колишній колега по Донецькій ОДА нинішнього очільника АМКУ Павла Кириленка.

Раніше ми повідомляли, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження всіх учасників ринку нафтопродуктів, зокрема на предмет картельної змови. За основу взято дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року.

Нагадуємо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) планує затвердити новий механізм визначення розмірів штрафів за порушення законодавства у частині захисту економічної конкуренції. Регулятор підтримав відповідний проєкт розпорядження.