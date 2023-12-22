Зеленский уволил уполномоченный Антимонопольного комитета, он продержался четыре дня

Максим Сандыга. Фото иллюстративное: Донецкая ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил Максима Сандыгу с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Это произошло спустя четыре дня после назначения.

Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства.

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Указ об увольнении Максима Сандыги. Фото: скриншот

Продержался всего четыре дня

Указ датирован 22 декабря. В то же время назначение Максима Сандыги состоялось 18 декабря, то есть за четыре дня до увольнения.

"Уволить Сандыгу Максима Викторовича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", — говорится в документе.

Максим Сандыга был назначен на должность заместителя Председателя Антимонопольного комитета.

Приказ о назначении Максима Сандыги заместителем председателя Антимонопольного комитета. Фото: скриншот

Кто такой Максим Сандыга

Сандига был назначен на должность уполномоченного АМКУ 18 декабря этого года.

С 2021 года он занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Он бывший коллега по Донецкой ОГА нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.

Ранее мы сообщали, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследования всех участников рынка нефтепродуктов, в том числе на предмет картельного сговора. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года.

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует утвердить новый механизм определения размеров штрафов за нарушение законодательства в части защиты экономической конкуренции. Регулятор поддержал соответствующий распоряжение.