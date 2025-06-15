День батька в Україні 15 червня — Зеленський виступив з привітанням

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У неділю, 15 червня, в День батька Президент України Володимир Зеленський подякував українським татам за силу, любов і самопожертву.

Свій допис Зеленський опублікував у Facebook.

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Звернення Зеленського у День батька

Президент подякував тим, хто сьогодні на передовій із думкою про своїх дітей, а також тим, хто в тилу захищає родини від наслідків війни, підтримує й виховує дітей у любові до України, навчає поваги до життя і людей.

Окремо Зеленський згадав про всіх батьків, які загинули, захищаючи Україну.

"Сьогодні цей день наповнений іще більшою вдячністю до українських батьків. До всіх, хто з думкою про своїх дітей зараз на передовій. До тих, хто завжди пам’ятає про важливість батьківської підтримки. Хто захищає та береже від війни в тилу. До тих, хто навчає правильного, виховує у своїх дітях любов до України, вчить поважати життя і людей. До всіх батьків, хто, на жаль, загинув, захищаючи Україну, але назавжди залишився в серці своїх дітей, у пам’яті родини й нашого народу", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Зеленського у Facebook

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