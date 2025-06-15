День отца в Украине 15 июня - Зеленский выступил с поздравлением

Зеленский обратился к украинцам в День отца — что сказал
В воскресенье, 15 июня, в День отца Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских пап за силу, любовь и самопожертвование.
Свое сообщение Зеленский опубликовал в Facebook.
Обращение Зеленского в День отца
Президент поблагодарил тех, кто сегодня на передовой с мыслью о своих детях, а также тех, кто в тылу защищает семьи от последствий войны, поддерживает и воспитывает детей в любви к Украине, учит уважению к жизни и людям.
Отдельно Зеленский вспомнил обо всех отцах, которые погибли, защищая Украину.
"Сегодня этот день наполнен еще большей благодарностью к украинским папам. Ко всем, кто с мыслью о своих детях сейчас на передовой. К тем, кто всегда помнит о важности отцовской поддержки. Кто защищает и бережет от войны в тылу. К тем, кто учит правильному, воспитывает в своих детях любовь к Украине, учит уважать жизнь и людей. Ко всем отцам, кто, к сожалению, погиб, защищая Украину, но навсегда остался в сердце своих детей, в памяти семьи и нашего народа", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что 15 июня в Украине и многих странах мира празднуют День отца. Астрологи составили рейтинг из пяти знаков Зодиака, которые имеют настоящий дар быть лучшими отцами.
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