День отца в Украине 15 июня - Зеленский выступил с поздравлением

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 15 июня, в День отца Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских пап за силу, любовь и самопожертвование.

Свое сообщение Зеленский опубликовал в Facebook.

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Президент поблагодарил тех, кто сегодня на передовой с мыслью о своих детях, а также тех, кто в тылу защищает семьи от последствий войны, поддерживает и воспитывает детей в любви к Украине, учит уважению к жизни и людям.

Отдельно Зеленский вспомнил обо всех отцах, которые погибли, защищая Украину.

"Сегодня этот день наполнен еще большей благодарностью к украинским папам. Ко всем, кто с мыслью о своих детях сейчас на передовой. К тем, кто всегда помнит о важности отцовской поддержки. Кто защищает и бережет от войны в тылу. К тем, кто учит правильному, воспитывает в своих детях любовь к Украине, учит уважать жизнь и людей. Ко всем отцам, кто, к сожалению, погиб, защищая Украину, но навсегда остался в сердце своих детей, в памяти семьи и нашего народа", — говорится в сообщении.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее мы писали, что 15 июня в Украине и многих странах мира празднуют День отца. Астрологи составили рейтинг из пяти знаков Зодиака, которые имеют настоящий дар быть лучшими отцами.