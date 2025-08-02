Зеленський зустрівся з Усиком — що відомо

Зеленський зустрівся з Усиком — обговорили війну та спорт
У суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з боксером, абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Сторони обговорили повномасштабну війну та популяризацію здорового способу життя серед молоді.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Усиком — деталі
"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.
Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", — зазначив Зеленський.
А також додав, що під час зустрічі з Усиком говорили:
- про те, як посилити позиції України, зокрема в США;
- як не дати світу забути про злочини Росії;
- як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.
Окремо Зеленський та Усик обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.
Нагадаємо, що 20 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні в головному поєдинку абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа.
Тоді Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою над Дюбуа. Глава держави назвав спортсмена абсолютним чемпіоном і легендою.
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