Зеленський зустрівся з Усиком — що відомо

Президент України Володимир Зеленський та боксер Олександр Усик. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з боксером, абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Сторони обговорили повномасштабну війну та популяризацію здорового способу життя серед молоді.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського та Усика. Фото: Зеленський/Telegram

Зустріч Зеленського з Усиком — деталі

"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей.

Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", — зазначив Зеленський.

А також додав, що під час зустрічі з Усиком говорили:

про те, як посилити позиції України, зокрема в США;

як не дати світу забути про злочини Росії;

як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни.

Окремо Зеленський та Усик обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 20 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні в головному поєдинку абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Тоді Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою над Дюбуа. Глава держави назвав спортсмена абсолютним чемпіоном і легендою.