Зеленский встретился с Усиком — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и боксер Александр Усик. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с боксером, абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Стороны обсудили полномасштабную войну и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского и Усика. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча Зеленского с Усиком — детали

"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей.

Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик", — отметил Зеленский.

А также добавил, что во время встречи с Усиком говорили:

о том, как усилить позиции Украины, в частности в США;

как не дать миру забыть о преступлениях России;

как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

Отдельно Зеленский и Усик обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что 20 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в главном поединке абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Тогда Зеленский поздравил Александра Усика с победой над Дюбуа. Глава государства назвал спортсмена абсолютным чемпионом и легендой.