Зеленский встретился с Усиком — что известно

Зеленский встретился с Усиком — обсудили войну и спорт
В субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с боксером, абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Стороны обсудили полномасштабную войну и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Усиком — детали
"Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей.
Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик", — отметил Зеленский.
А также добавил, что во время встречи с Усиком говорили:
- о том, как усилить позиции Украины, в частности в США;
- как не дать миру забыть о преступлениях России;
- как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.
Отдельно Зеленский и Усик обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом.
Напомним, что 20 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в главном поединке абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.
Тогда Зеленский поздравил Александра Усика с победой над Дюбуа. Глава государства назвал спортсмена абсолютным чемпионом и легендой.
Читайте Новини.LIVE!