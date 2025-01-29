Мобілізація викладачів військових ВНЗ — Зеленський заявив, що вони повинні бути на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Викладачі військових ліцеїв та вищих навчальних закладів (ВНЗ) мають бути на фронті, бо лише так можна навчити курсантів, що таке війна. Потрібно знати, що таке фронт і як забезпечити результати для України в сучасній війні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та захисниками й захисницями України в середу, 29 січня.

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Зеленський у своїй заяві підкреслив важливість реального досвіду на фронті для викладачів військових ліцеїв та ВНЗ.

"Дівчата та хлопці, які вчаться бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід. Маєте бути на фронті, тому що тактику можна навчити, але справжнє розуміння того, що таке війна на землі, можна отримати лише там. Не тільки з книжок, хоча книжки теж важливі", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що викладачам та курсантам потрібно знати, що таке фронт, як забезпечити результати для України в сучасній війні.

"І обов’язково треба поважати наших українських героїв, живих і тих, хто загинув. Це спеціальне завдання для всіх, хто навчає", — підсумував Зеленський.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий виступив із заявою щодо мобілізації студентів та педагогів. А народний депутат Роман Грищук повідомив, що студенти та викладачі можуть втратити свою відстрочку від мобілізації влітку.