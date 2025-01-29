Мобилизация преподавателей военных вузов — Зеленский заявил, что они должны быть на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Преподаватели военных лицеев и высших учебных заведений (ВУЗов) должны быть на фронте, потому что только так можно научить курсантов, что такое война. Нужно знать, что такое фронт и как обеспечить результаты для Украины в современной войне.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками и защитницами Украины в среду, 29 января.

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Военные преподаватели должны быть на фронте

Зеленский в своем заявлении подчеркнул важность реального опыта на фронте для преподавателей военных лицеев и ВУЗов.

"Девушки и парни, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А вы, кто их учит, должны иметь соответствующий опыт. Должны быть на фронте, потому что тактике можно научить, но настоящее понимание того, что такое война на земле, можно получить только там. Не только из книг, хотя книги тоже важны", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что преподавателям и курсантам нужно знать, что такое фронт, как обеспечить результаты для Украины в современной войне.

"И обязательно надо уважать наших украинских героев, живых и тех, кто погиб. Это специальная задача для всех, кто учит", — подытожил Зеленский.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой выступил с заявлением по мобилизации студентов и педагогов. А народный депутат Роман Грищук сообщил, что студенты и преподаватели могут потерять свою отсрочку от мобилизации летом.