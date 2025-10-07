Відео
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ — звернення
Дата публікації: 7 жовтня 2025 20:29
Зеленський зробив заяву про підвищення цін на газ і мораторій на відключення світла — звернення
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський оголосив про важливе рішення щодо цін на газ, а також мораторій на відключення електроенергії в прифронтових регіонах. Глава держави також дав важливі доручення уряду.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення у вівторок, 7 жовтня.

Звернення Володимира Зеленського

Сьогодні президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків російських обстрілах в регіонах. Він повідомив, що усі екстрені служби виконують свій обов'язок та надають необхідну допомогу постраждалим.

Крім того, Зеленський оголосив про результати наради із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Згідно із рішенням уряду, цього року ціни на газ для споживачів залишаться незмінними, а також очікуються зміни у соціальній підтримці населення.

"На цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення — те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є. Я очікую й на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО", — сказав президент.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський зустрівся із керівником СЗРУ Олегом Іващенком. Він доповів про ризики диверсій з боку Росії у Європі та вплив санкцій на "тіньовий флот".

А також президент провів зустріч з очільником асамблеї ОБСЄ. Вони обговорили повернення українських дітей, який незаконной вивезла РФ.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
