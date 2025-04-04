Зеленський зробив важливу заяву про операцію на Курщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російська Федерація прагне витіснити українських військових з території Курської області. ЗСУ утримують позиції, протистоячи 64 тисячам ворогів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у п'ятницю, 4 квітня.

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Оточення ЗСУ у Курській області немає

"Росія не хоче припинення вогню. Ми це бачимо і розуміємо, що вона хоче, які наступні кроки, де збираються у них військові, де збільшення пострілів, де збільшення атаки, наступів по всій лінії фронту", — зауважив Зеленський.

За його словами, на фронті зараз спостерігається зростання ворожих атак, щодня їх кількість складає близько 200. Незважаючи на те, що погана погода останніми днями впливала на дії росіян, їхня активність все одно залишається високою.

Зеленський також зазначив, що Росія намагається вигнати українські війська з території Курської області. Вони прагнуть досягти "успіхів" до важливих "символічних дат", що припадають на травень.

"Вони хочуть нас повністю витиснути з Курської області, але всі знову розуміють і підтверджують, що ми знаходимось там. Ніякого оточення немає, ми знаходимось у Курській області. І не тільки у Курській області є наша присутність", — сказав президент.

За його словами, операція в Курській області має велике стратегічне значення, оскільки дозволила відволікти частину російських військ від інших напрямків на фронті в Україні.

"Вони хочуть показати переможні кроки, але поки, що ми там заходимось і тримаємо велику кількість військових. 64 тисячі росіян на Курському напрямку їх військ. Це дуже серйозне угруповування, яке могло б бути на інших напрямках, там хлопці молодці", — розповів він.

Нагадаємо, The New York Times писало, що Україна не попередила Сполучені Штати Америки про Курську операцію.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що за сім з половиною місяців росіяни втратили 55 тисяч осіб на Курщині.