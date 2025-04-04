Зеленский сделал важное заявление об операции на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российская Федерация стремится вытеснить украинских военных с территории Курской области. ВСУ удерживают позиции, противостоя 64 тысячам врагов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга в пятницу, 4 апреля.

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"Россия не хочет прекращения огня. Мы это видим и понимаем, что она хочет, какие следующие шаги, где собираются у них военные, где увеличение выстрелов, где увеличение атаки, наступлений по всей линии фронта", — отметил Зеленский.

По его словам, на фронте сейчас наблюдается рост вражеских атак, ежедневно их количество составляет около 200. Несмотря на то, что плохая погода в последние дни влияла на действия россиян, их активность все равно остается высокой.

Зеленский также отметил, что Россия пытается выгнать украинские войска с территории Курской области. Они стремятся достичь "успехов" к важным "символическим датам", приходящимся на май.

"Они хотят нас полностью вытеснить из Курской области, но все снова понимают и подтверждают, что мы находимся там. Никакого окружения нет, мы находимся в Курской области. И не только в Курской области есть наше присутствие", — сказал президент.

По его словам, операция в Курской области имеет большое стратегическое значение, поскольку позволила отвлечь часть российских войск от других направлений на фронте в Украине.

"Они хотят показать победные шаги, но пока, что мы там заходимся и держим большое количество военных. 64 тысячи россиян на Курском направлении их войск. Это очень серьезная группировка, которая могла бы быть на других направлениях, там ребята молодцы", — рассказал он.

Напомним, The New York Times писало, что Украина не предупредила Соединенные Штаты Америки о Курской операции.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что за семь с половиной месяцев россияне потеряли 55 тысяч человек на Курщине.