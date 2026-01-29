Відео
Зеленський зробив низку важливих заяв про газопостачання — деталі

Зеленський зробив низку важливих заяв про газопостачання — деталі

Дата публікації: 29 січня 2026 15:37
Зеленський повідомив про імпорт газу та угоду з Європейським інвестиційним банком
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким. Обговорили процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури, імпорт газу та угоду з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 29 січня. 

Читайте також:

Тематика наради 

Під час наради Зеленський, Свириденко та Корецький обговорили наслідки атак РФ по нафтогазовій інфраструктурі України та хід відновлення газової інфраструктури. Була проведена диверсифікація каналів поставок газу. Також президент доручив забезпечити відновлення й заміну обладнання. 

"Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають. Вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному фахівцю компанії за фактично цілодобову роботу та реальні результати. Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги", — зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що учора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки України. 

"Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. "Нафтогаз" також імпортує електроенергії більше ніж 50 % від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі. Дякую!", — додав президент.
 

 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
