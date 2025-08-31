Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про актуальну ситуацію на полі бою. Зокрема, йшлося про Покровський напрямок — там окупанти концентрують найбільші зусилля.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про ситуацію на фронті

Сьогодні, 31 серпня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на полі бою.

Передусім йшлося про Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат.

Зеленський зазначив, що українські підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта.

За інформацією лідера країни, загалом по фронту тільки за вісім місяців 2025 року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань.

Зеленський наголосив, що на частині ділянок фронту зараз тривають стабілізаційні заходи ЗСУ.

"Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати. Дякую", — сказав Зеленський.

Під час розмови Зеленський та Сирський детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові дипстрайки", — поінформував президент.

Крім того, він додав, що за результатами бойових дій на цьому тижні відзначу 1-й, 33-й, 225-й та 425-й штурмові полки, 79-ту та 82-гу десантно-штурмові бригади, 92-гу окрему штурмову бригаду, 414-ту окрему бригаду безпілотних систем, 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України та підрозділи ССО.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно у Генеральному штабі Збройних сил України назвали найгарячіший напрямок фронту.

Раніше Сирський назвав втрати російських окупантів в автомобільній техніці з початку 2025 року.