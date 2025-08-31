Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В воскресенье, 31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского об актуальной ситуации на поле боя. В частности, речь шла о Покровском направлении — там оккупанты концентрируют наибольшие усилия.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский о ситуации на фронте

Сегодня, 31 августа, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на поле боя.

Прежде всего речь шла о Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери.

Зеленский отметил, что украинские подразделения продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта.

По информации лидера страны, в целом по фронту только за восемь месяцев 2025 года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач.

Зеленский отметил, что на части участков фронта сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия ВСУ.

"Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты. Спасибо", — сказал Зеленский.

Во время разговора Зеленский и Сырский подробно проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Также ситуацию в приграничье Сумщины и на Харьковщине.

"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", — проинформировал президент.

Кроме того, он добавил, что по результатам боевых действий на этой неделе отмечу 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины и подразделения ССО.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

