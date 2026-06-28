Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про створення Національного пантеону Героїв
28 червня 2026 12:46
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
Зеленський вніс у Раду закон "Про Український національний пантеон"
Президент зазначив, що імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України та надихали Україну будуть належним чином та з повагою вписані в українську історію.
Зеленський назвав 2026 рік особливим для держави.
Україна відзначає річниці ухвалення Конституції, створення ЗСУ, відродження державних символів і гривні. А вінцем цього є 24 серпня 2026 року — День Незалежності України, 35-річчя відновлення нашої незалежності.
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