Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про створення Національного пантеону Героїв

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Зеленський вніс у Раду закон "Про Український національний пантеон"

Президент зазначив, що імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України та надихали Україну будуть належним чином та з повагою вписані в українську історію.

Зеленський назвав 2026 рік особливим для держави.

Україна відзначає річниці ухвалення Конституції, створення ЗСУ, відродження державних символів і гривні. А вінцем цього є 24 серпня 2026 року — День Незалежності України, 35-річчя відновлення нашої незалежності.

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