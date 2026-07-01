Зеленський запропонував Федорову нову посаду

Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду. За його словами, всі рішення будуть формалізовані завтра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Що сказав Зеленський про нову можливу посаду Федорова

"Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток", — сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що безпекова компетенція тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони Євгенія Хмари, і бойові здобутки, технологічні результати та дипстрайки "Альфи" говорять самі за себе. Він підкреслив, що в умовах системи урядових структур це потрібно.

Резюмуючи Зеленський додав, що всі хочуть перемоги і анонсував, що завтра будуть формалізовані всі рішення.

"Бажання у всіх нас одне — перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволяли примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше", — підсумував глава держави.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та інших містах України майже тиждень проходили протести. Це сталося після того, як в країні змінили Кабмін, і Михайла Федорова вже не було у складі нового уряду на посаді міністра оборони.

Згідно офіційних заяв, причиною цього став конфлікт між Михайлом Федоровим і тоді ще головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Якщо коротко — були різні бачення ведення війни, і ледь не всі пропозиції Федорова блокувались. У зв'язку з цим, після відставки Федорова люди вийшли на вулиці та вимагали повернути його на посаду міністра оборони, а Сирського відправити у відставку.

Вже у вівторок 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Він поінформував, що разом із військовими керівництвом вже визначено нову конфігурацію Генштабу ЗСУ.

Також ми писали, що Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Як відомо, він очолював ЗСУ з лютого 2024 року, коли змінив на цій посаді Валерія Залужного.