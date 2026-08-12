Зеленський запропонував дозволити випускникам повторно складати НМТ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський заявив про можливі зміни у проведенні національного мультипредметного тесту (НМТ) для українських випускників. Зокрема, він запропонував дозволити учням повторно складати тест, а також зменшити його інтенсивність і переглянути строки проведення. За словами президента, це має знизити психологічне навантаження на дітей та зробити умови складання НМТ більш комфортними.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час "Українського молодіжного форуму 2026".

Зеленський запропонував змінити умови складання НМТ

Президент зазначив, що формат проведення НМТ планують переглянути вже наступного року. За його словами, це питання він обговорював із прем'єр-міністром, міністром освіти та командою Офісу президента.

Зеленський наголосив на необхідності створити для випускників більш комфортні умови складання тесту. Зокрема, йдеться про проведення НМТ у підготовлених технічних укриттях, щоб процес не залежав від безпекових викликів.

Також президент заявив про необхідність вирішити організаційні питання та зменшити інтенсивність НМТ, аби психологічно розвантажити учнів.

Окремо Зеленський запропонував переглянути строки проведення тестування та передбачити можливість для випускників складати НМТ повторно. Він наголосив, що діти мають отримати можливість проходити тестування без надмірного стресу та мати другий шанс у разі потреби. Пояснюючи свою позицію, президент заявив:

"Варто це виправити. Ми вже говорили про це з прем'єр-міністром, з міністром освіти, з командою Офісу президента. Треба на наступний рік передбачити інші, з більшою повагою, скажімо так, умови здачі НМТ.

Так, щоб діти здавали НМТ в підготовних технічних укриттях, і щоб це все не залежало від того, коли у росіян злітає МіГ, чи коли є інші безпекові виклики. І треба вирішити всі організаційні проблеми. Треба подумати, як зробити меншу інтенсивність НМТ, щоб розвантажити дітей психологічно.

І треба подумати про строки, щоб у дітей була можливість здати НМТ якомога без стресу та з можливістю здати вдруге", — заявив лідер.

Зеленський анонсував підвищення стипендій

За словами президента, з 1 вересня планують збільшити розмір мінімальної академічної стипендії до 4 тисяч гривень. Для студентів окремих спеціальностей виплати мають бути вищими — до 5,8 тисячі гривень.

Водночас президентську стипендію планують підвищити до 20 тисяч гривень.

Зеленський наголосив, що ці рішення є лише початком. Наразі влада також працює над більш стратегічними змінами у сфері підтримки молоді.

Новини.LIVE інформували, що омбудсман Дмитро Лубінець заявив про критичні недоліки в системі НМТ та звинуватив Міносвіти в ігноруванні проблем. За його словами, тести виходять за межі шкільної програми, а діти досі не мають належних умов для складання іспиту в укриттях. Лубінець також звернув увагу на складність цьогорічних тестів та обмеження можливостей для подання апеляції.

Новини.LIVE також писали, що Лубінець запропонував знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130 для вступу на медичні та деякі інші спеціальності. Він вважає, що високий поріг змушує частину талановитої молоді виїжджати за кордон для навчання. За словами Лубінця, європейські країни пропонують українським студентам вигідніші умови, зокрема гранти, стипендії та безкоштовне проживання.