Обстріл 30 серпня - Зеленський закликав США та ЄС до дій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованої російської атаки. Окупанти обстріляли одразу кілька регіонів країни.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський про нічний обстріл

Найбільш трагічним став удар по житловій п’ятиповерхівці у Запоріжжі. На місці працюють усі екстрені служби, вже підтверджено загибель однієї людини, десятки отримали поранення, серед них — діти.

За словами глави держави, під ворожі обстріли потрапили також Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Внаслідок масованого обстрілу спалахнули численні пожежі, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура — житлові будинки та підприємства.

Зеленський зазначив, що російська армія випустила проти України майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 інших типів ракет, ціллю яких знову стали мирні міста. Президент нагадав, що після попереднього удару світ висловлював занепокоєння, проте Кремль продемонстрував повну зневагу до міжнародних заяв.

"Москва використала час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, для організації нових атак. Єдиний шлях відкрити вікно можливості для дипломатії — це жорсткі обмеження проти тих, хто фінансує російську армію, та реальні санкції проти самої Росії: банківські й енергетичні", — наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що політичних заяв недостатньо, і закликав США, Європу та весь світ до реальних дій, які здатні зупинити агресора.

Наслідки обстрілу у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщині

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщині

Нагадаємо, що у ніч на 30 серпня російські військові нанесли удар по Дніпропетровщині, використавши ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки у Дніпрі та Павлограді зазнали руйнувань критично важливі об’єкти інфраструктури, на території яких спалахнули пожежі.

Також російські окупанти також обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.