Обстрел 30 августа - Зеленский призвал США и ЕС к действиям

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной российской атаки. Оккупанты обстреляли сразу несколько регионов страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский о ночном обстреле

Наиболее трагическим стал удар по жилой пятиэтажке в Запорожье. На месте работают все экстренные службы, уже подтверждена гибель одного человека, десятки получили ранения, среди них — дети.

По словам главы государства, под вражеские обстрелы попали также Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. В результате массированного обстрела вспыхнули многочисленные пожары, значительным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура — жилые дома и предприятия.

Зеленский отметил, что российская армия выпустила против Украины почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 других типов ракет, целью которых снова стали мирные города. Президент напомнил, что после предыдущего удара мир выражал обеспокоенность, однако Кремль продемонстрировал полное пренебрежение к международным заявлениям.

"Москва использовала время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, для организации новых атак. Единственный путь открыть окно возможности для дипломатии — это жесткие ограничения против тех, кто финансирует российскую армию, и реальные санкции против самой России: банковские и энергетические", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что политических заявлений недостаточно, и призвал США, Европу и весь мир к реальным действиям, которые способны остановить агрессора.

Последствия обстрела в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Последствия обстрела в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Последствия обстрела на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Напомним, что в ночь на 30 августа российские военные нанесли удар по Днепропетровской области, использовав ракеты и беспилотные летательные аппараты. В результате атаки в Днепре и Павлограде подверглись разрушениям критически важные объекты инфраструктуры, на территории которых вспыхнули пожары.

Также российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.