Зеленский призвал США и ЕС к действиям после очередной атаки РФ

Зеленский призвал США и ЕС к действиям после очередной атаки РФ

Дата публикации 30 августа 2025 09:41
Обстрел 30 августа - Зеленский призвал США и ЕС к действиям
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях массированной российской атаки. Оккупанты обстреляли сразу несколько регионов страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский призвал США и ЕС к действиям после очередной атаки РФ - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский о ночном обстреле

Наиболее трагическим стал удар по жилой пятиэтажке в Запорожье. На месте работают все экстренные службы, уже подтверждена гибель одного человека, десятки получили ранения, среди них — дети.

По словам главы государства, под вражеские обстрелы попали также Волынская, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. В результате массированного обстрела вспыхнули многочисленные пожары, значительным разрушениям подверглась гражданская инфраструктура — жилые дома и предприятия.

Зеленский отметил, что российская армия выпустила против Украины почти 540 дронов, 8 баллистических и 37 других типов ракет, целью которых снова стали мирные города. Президент напомнил, что после предыдущего удара мир выражал обеспокоенность, однако Кремль продемонстрировал полное пренебрежение к международным заявлениям.

"Москва использовала время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, для организации новых атак. Единственный путь открыть окно возможности для дипломатии — это жесткие ограничения против тех, кто финансирует российскую армию, и реальные санкции против самой России: банковские и энергетические", — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что политических заявлений недостаточно, и призвал США, Европу и весь мир к реальным действиям, которые способны остановить агрессора.

Зеленский призвал США и ЕС к действиям после очередной атаки РФ - фото 2
Последствия обстрела в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья
Зеленский призвал США и ЕС к действиям после очередной атаки РФ - фото 3
Последствия обстрела в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровской области
Зеленский призвал США и ЕС к действиям после очередной атаки РФ - фото 4
Последствия обстрела на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Напомним, что в ночь на 30 августа российские военные нанесли удар по Днепропетровской области, использовав ракеты и беспилотные летательные аппараты. В результате атаки в Днепре и Павлограде подверглись разрушениям критически важные объекты инфраструктуры, на территории которых вспыхнули пожары.

Также российские оккупанты также обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.

Владимир Зеленский взрыв военная помощь обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
