Зеленський закликав пришвидшити посилення ППО після нічної атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Унаслідок нічної атаки російських військ на Київ постраждали 11 людей, серед них одна дитина. Росія застосувала понад 120 безпілотників і 12 ракет, половина з яких були балістичними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський про атаку РФ по Україні

У ніч проти 11 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши понад 120 ударних безпілотників та 12 ракет, серед яких шість були балістичними.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість повітряних цілей вдалося знищити українським захисникам, однак балістичні ракети залишаються серйозною загрозою.

У Києві внаслідок російського удару постраждали 11 людей, серед них — дитина. За словами глави держави, перші влучання по цивільній інфраструктурі сталися ще до оголошення повітряної тривоги.

У столиці пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення та богословська семінарія. На місцях атак продовжують працювати оперативні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Ліквідація наслідків атаки РФ в Києві. Фото: ДСНС Києва

Крім Києва, наслідки російської атаки фіксують також в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Ліквідація пожежі внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Палаюча автівка. Фото: ДСНС Чернігівщини

Зеленський закликав пришвидшити посилення ППО України

Також Володимир Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони.

"Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на "Петріоти" та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій — забезпечити це", — заявив президент.

За його словами, Україна очікує від партнерів реалізації пакетів підтримки для захисту населення, про які домовлялися під час засідання НАТО.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський Україна заявив — найближчим часом має отримати від США новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Також Київ досяг окремих домовленостей із європейськими партнерами та продовжує переговори щодо можливого запуску виробництва комплексів Patriot на території України.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна зосередилася на трьох основних напрямах для зміцнення ППО. Йдеться про виробництво систем Patriot за ліцензією, отримання ракет до цих комплексів і збільшення підтримки від європейських країн. Крім того, Київ разом із партнерами розробляє власну систему захисту від балістичних загроз.