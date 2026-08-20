Зеленський закликав надати ракети Patriot після нічного удару

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Масований нічний обстріл України дронами, балістикою та крилатими ракетами забрав життя 12 людей у столиці та однієї на Київщині. Ударів також зазнали Одещина та Чернігівщина. Володимир Зеленський заявив, що зупинити ескалацію Москви допоможе лише посилення української протибалістичної оборони.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву президента.

Зеленський прокоментував російську атаку по Україні 20 серпня

Станом на зараз у столиці підтверджено загибель 12 мешканців, ще одна людина стала жертвою обстрілу в Київській області. В інших областях під прицілом окупантів опинилися критичні та логістичні вузли: на Одещині безпілотники атакували прикордонний пункт пропуску на межі з Молдовою, а на Чернігівщині ворог поцілив у газову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що противник ретельно розробляв цей напад, одночасно комбінуючи ударні дрони, крилаті ракети та різні типи балістичного озброєння задля досягнення максимальних руйнувань. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих і подякував усім службам, які рятують людей з перших хвилин трагедії.

Водночас український лідер підкреслив, що агресор продовжує нарощувати ескалацію, бо не отримує належної світової реакції.

"І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до Patriot поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти", — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що СБС попереджають українців, що в осінньо-зимовий період ситуація щодо обстрілів не полегшиться. Росія готується завдавати ще більше ударів та накопичує для цього ресурси.

Також через російську атаку в Київській області змінили маршрут руху приміських поїздів. В Укрзалізниці назвали рейси, які їздитимуть за іншим маршрутом.