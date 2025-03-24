Бої у Курській області РФ — Зеленський каже, що Путін дезінформацією впливав на Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: TIME

Під час активних бойових дій у Курській області РФ президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Кремль намагався впливати на американців дезінформацією.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю TIME.

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За словами Зеленського, під час телефонної розмови Путін запевнив його, що "тисячі українських військових у Курській області були оточені російськими силами".

"Це була неправда", — наголосив Зеленський, підкресливши, що Трамп продовжував поширювати російську дезінформацію.

Український лідер підкреслив, що у США почали довіряти словам Путіна, навіть коли їхня власна розвідка спростовувала такі заяви.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", — підсумував Зеленський.

Раніше ми писали, що українські військові залишили свої деякі позиції в Курській області Росії, але не опинилися в оточенні, як стверджував президент США Дональд Трамп.