Бои в Курской области РФ — Зеленский говорит, что Путин дезинформацией влиял на Трампа

Зеленский заявил, что в США поверили Путину вопреки разведданным
Во время активных боевых действий в Курской области РФ президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль пытался влиять на американцев дезинформацией.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью TIME.
В США поверили Путину
По словам Зеленского, во время телефонного разговора Путин заверил его, что "тысячи украинских военных в Курской области были окружены российскими силами".
"Это была неправда", — подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что Трамп продолжал распространять российскую дезинформацию.
Украинский лидер подчеркнул, что в США начали доверять словам Путина, даже когда их собственная разведка опровергала такие заявления.
"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и надо что-то сделать, чтобы их заставить", — подытожил Зеленский.
Ранее мы писали, что украинские военные оставили свои некоторые позиции в Курской области России, но не оказались в окружении, как утверждал президент США Дональд Трамп.
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