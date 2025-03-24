Бои в Курской области РФ — Зеленский говорит, что Путин дезинформацией влиял на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: TIME

Во время активных боевых действий в Курской области РФ президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Кремль пытался влиять на американцев дезинформацией.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью TIME.

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По словам Зеленского, во время телефонного разговора Путин заверил его, что "тысячи украинских военных в Курской области были окружены российскими силами".

"Это была неправда", — подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что Трамп продолжал распространять российскую дезинформацию.

Украинский лидер подчеркнул, что в США начали доверять словам Путина, даже когда их собственная разведка опровергала такие заявления.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну, и надо что-то сделать, чтобы их заставить", — подытожил Зеленский.

Ранее мы писали, что украинские военные оставили свои некоторые позиции в Курской области России, но не оказались в окружении, как утверждал президент США Дональд Трамп.