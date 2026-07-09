Зеленський заявив, що говорив з Трампом про роль Китаю у закінченні війни

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Чи обговорювався зараз із Трампом Китай як фактор впливу в переговорному процесі?

Безумовно, ми з президентом Трампом обговорили Китай, їх роль в цій війні, участь або потенційна участь, їх можливості. Я б при всій повазі, шановні журналісти, хотів би, щоб деталі саме цього питання залишились між мною і президентом США. Але в цілому про Україну на цьому саміті говорили дуже багато, про Близький Схід говорили дуже багато і про Китай.

І було кілька європейських лідерів, з якими ми говорили за роль Китаю щодо закінчення цієї війни. І тут змінилась трішки ситуація. Вони мені сказали, деякі європейські лідери сказали, що вони спілкувались з представниками Китаю.

Китай дуже серйозно, дуже жорстко, чітко відреагував на медіапрояви в Росії щодо тих чи інших можливостей ядерного застосування ядерної зброї. Я думаю, що ви чули такі голоси в російських медіа, що а якщо ми відповімо на удари українців ядерною зброєю, дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а Китай.

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