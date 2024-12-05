Переведення медиків у піхоту — Зеленський видав указ про заборону таких дій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про заборону переводити медиків на військові посади, не пов’язані з медичною службою. Медпрацівники зможуть перевестися лише за власним бажанням.

Про це йдеться в указі від 5 грудня на сайті Президента.

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У РНБО зазначили, що Кабінет міністрів України отримав доручення прийняти в місячний строк рішення щодо додаткового нормативно-правового врегулювання встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою, крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи.

Указ Президента України

Також уряд отримав завдання опрацювати в місячний строк питання стосовно доцільності перегляду умов та механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов’язаних медичних працівників. Зокрема, йдеться про зняття обмежень щодо кількості військовозобов’язаних працівників закладів охорони здоров’я, що мають право бути заброньованими.

Рішення РНБО

Нагадаємо, народна депутатка Анна Скороход в ефірі День.LIVE заявила, що в Україні медиків масово переводять у піхоту навіть без базової підготовки. Лише невелику кількість вдається залишити на посадах.

А народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що 20% військових медиків і авіатехніків переводять у піхоту через важку ситуацію на передовій, особливо на сході країни.