Перевод медиков в пехоту — Зеленский издал указ о запрете таких действий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о запрете переводить медиков на военные должности, не связанные с медицинской службой. Медработники смогут перевестись только по собственному желанию.

Об этом говорится в указе от 5 декабря на сайте Президента.

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В СНБО отметили, что Кабинет министров Украины получил поручение принять в месячный срок решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании установления на период действия военного положения запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, не связанных с медицинской практикой, кроме случаев, когда это предназначение происходит по собственному желанию такого лица.

Указ Президента Украины

Также правительство получило задачу проработать в месячный срок вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных медицинских работников. В частности, речь идет о снятии ограничений по количеству военнообязанных работников здравоохранительных учреждений, имеющих право быть забронированными.

Решение СНБО

Напомним, народная депутат Анна Скороход в эфире День.LIVE заявила, что в Украине медиков массово переводят в пехоту даже без базовой подготовки. Лишь небольшое количество удается оставить в должностях.

А народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что 20% военных медиков и авиатехников переводят в пехоту из-за тяжелой ситуации на передовой, особенно на востоке страны.