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Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

18 грудня 2024 17:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Закінчення війни в Україні — Зеленський розсекретив, чим планує займатися після перемоги
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський після завершення війни хоче присвятити час родині та близьким. Зокрема, мріє сходити всією сім'єю у кінотеатр.

Своїми планами на післявоєнний період глава держави поділився в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien у середу, 18 грудня.

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За словами Зеленського, у нього досить багато планів, які він хоче реалізувати після закінчення війни.

"Дуже багато планів. Дуже багато. Усе те, що люди роблять щоденно, коли немає війни, — цим усім я хочу займатися. Багато всього: діти, сім’я, батьки — не просто розмови телефоном, а справжні зустрічі. Посидіти, поспілкуватися із сином, пограти у футбол, з донькою поговорити про її університет, поїхати з дружиною у відрядження. Справді, буде дуже багато всього", — сказав Президент.

Також глава держави зізнався, що давно мріє сходити з родиною до кінотеатру на сімейний фільм.

"Знаєте, що ще? Я дуже хочу сходити з родиною до кінотеатру. Цього давно не було, якщо чесно. На якийсь сімейний фільм. Хоча я настільки втомлений, що можу там заснути, але сам факт", — підсумував Зеленський.

Також у інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський вперше за час війни заговорив про кар'єру коміка. Глава держави зізнався, чи мріє він повернутися на сцену після перемоги

Раніше ми розповідали про те, які книжки читає дружина президента Олена Зеленська.

Володимир Зеленський родина кінотеатри президент війна в Україні

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