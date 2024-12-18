Закінчення війни в Україні — Зеленський розсекретив, чим планує займатися після перемоги

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський після завершення війни хоче присвятити час родині та близьким. Зокрема, мріє сходити всією сім'єю у кінотеатр.

Своїми планами на післявоєнний період глава держави поділився в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien у середу, 18 грудня.

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За словами Зеленського, у нього досить багато планів, які він хоче реалізувати після закінчення війни.

"Дуже багато планів. Дуже багато. Усе те, що люди роблять щоденно, коли немає війни, — цим усім я хочу займатися. Багато всього: діти, сім’я, батьки — не просто розмови телефоном, а справжні зустрічі. Посидіти, поспілкуватися із сином, пограти у футбол, з донькою поговорити про її університет, поїхати з дружиною у відрядження. Справді, буде дуже багато всього", — сказав Президент.

Також глава держави зізнався, що давно мріє сходити з родиною до кінотеатру на сімейний фільм.

"Знаєте, що ще? Я дуже хочу сходити з родиною до кінотеатру. Цього давно не було, якщо чесно. На якийсь сімейний фільм. Хоча я настільки втомлений, що можу там заснути, але сам факт", — підсумував Зеленський.

Також у інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський вперше за час війни заговорив про кар'єру коміка. Глава держави зізнався, чи мріє він повернутися на сцену після перемоги.

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